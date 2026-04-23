Als im Nahen Osten die Kampfhandlungen aufflammten, schoss der Ölpreis sprunghaft nach oben. Die Industrie frohlockt über Supergewinne. Doch im Schatten des Booms liegt ein schleichendes Risiko: Millionen verlassener Bohrlöcher, aus denen ungehindert Methan entweicht - ein Gas, das die Erde weit stärker aufheizt als CO2. Während die Ölmultis die hohen Preise genießen, bietet sich Dienstleistungsunternehmen, die sich den aufgegebenen Bohrlöchern annehmen, ein riesiges Geschäft. Drei Akteure mit unterschiedlichen Strategien wollen die aktuelle Situation nutzen: Shell, Zefiro Methane und Occidental Petroleum.Den vollständigen Artikel lesen ...
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