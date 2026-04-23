Basel - Roche hat im ersten Quartal unter Wechselkurseinflüssen gelitten. Der Umsatz in der Berichtswährung Schweizer Franken lag so nach den ersten drei Monaten unter dem Vorjahreswert. Für das Gesamtjahr bestätigte der Pharmakonzern am Donnerstag seine bisherigen Ziele. So setzte Roche zwischen Januar und März 14,7 Milliarden Franken um. Während dies in der Berichtswährung Schweizer Franken ein Minus von 5,0 Prozent bedeutet, ergab sich zu konstanten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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