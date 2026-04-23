Basel - Bei Roche hängt die Bewertung der Quartalszahlen ganz von der Wahl der Währungen ab. In der Berichtswährung Franken betrachtet hat der Pharmakonzern nämlich weniger umgesetzt als noch vor einem Jahr. Roche hat in den ersten drei Monaten stark unter dem aufgewerteten Franken gelitten, der angesichts der vielen Unsicherheitsherde als sicherer Hafen verstärkt gesucht war. Die gute Nachricht: Mit der am Donnerstag bestätigten Prognose rechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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