DJ Aktien Schweiz erholt - Nestle-Kursrally treibt SMI nach oben - auch Roche sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Angetrieben von einer Kursrally beim Indexschwergewicht Nestle und einer ebenfalls sehr festen Roche-Aktie hat der Leitindex SMI der Schweizer Börse am Donnerstag fest geschlossen. Damit wurde zugleich eine dreitägige Verlustserie beendet. Der SMI gewann 1,4 Prozent auf 13.248 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 27,92 (Mittwoch: 23,32) Millionen Aktien.

Während vom Nahost-Konflikt keine nennenswerten Impulse kamen, zumal es dort weder bei den Friedensgesprächen noch bei der gesperrten Straße von Hormus Entwicklungen gab, sorgte die Berichtssaison der Unternehmen für Impulse.

Im Fokus stand die Nestle-Aktie, für die es nach Vorlage des Quartalsberichts um 5,9 Prozent rasant nach oben ging. Der Lebensmittelriese übertraf mit seinen Wachstumszahlen für das erste Quartal die Erwartungen. Obwohl der Umsatz auf berichteter Basis zurückging, wuchs er im ersten Quartal auf organischer Basis um 3,5 Prozent. Das organische Umsatzwachstum übertraf den vom Unternehmen ermittelten Konsens von 2,4 Prozent. Das reale interne Wachstum, das das Volumen der verkauften Produkte misst, stieg um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und übertraf damit die Analystenerwartung von 0,1 Prozent. Angetrieben wurde es Kaffee- und Süßwarengeschäft. Nestle teilte außerdem mit, sich in Verhandlungen mit potenziellen Partnern für sein Wasser- und Premium-Getränkegeschäft zu befinden und Käufer für seine Sparte mit Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln für den Massenmarkt zu suchen.

Das Roche-Papier verteuerte sich um 3,8 Prozent. Der Pharmariese hat seine Jahresprognose bestätigt, nachdem der Umsatz im ersten Quartal dank einer hohen Nachfrage nach innovativen Medikamenten und Diagnostika um 6 Prozent gestiegen ist auf 14,72 Milliarden Franken. Analysten hatten dies auch in etwa so erwartet. Der Kurs des Wettbewerbers Novartis ging mit einem Plus von 0,6 Prozent aus dem Tag.

In der zweiten Reihe verteuerten sich Schindler um 2,8 Prozent. Sowohl Aufträge, bereinigtes operatives Ergebnis als auch die Marge des Aufzugsspezialisten fielen im ersten Quartal leicht oberhalb der Markterwartung aus. Trotz des eher schwierigen Marktumfeldes bestätigte das Unternehmen den Ausblick.

Für Temenos ging es dagegen um 7,0 Prozent abwärts. Die Aktie wurde in Sippenhaft genommen, nachdem in den USA der Unternehmenssoftwarehersteller ServiceNow mit seinen Quartalszahlen enttäuscht hatte. Darauf gerieten in den USA und auch in Europa Aktien aus der Branche stark unter Druck. Hintergrund dürfte sein, dass die ohnehin seit einiger Zeit kursierenden Bedenken, dass KI disruptive Wirkungen auf das Geschäft von Softwareherstellern haben könnte, befeuert wurden.

Galderma schnellten nach guten Quartalszahlen des Hautgesundheitsexperten um 6,6 Prozent nach oben.

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April 23, 2026 12:07 ET (16:07 GMT)

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