Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag deutlich fester abgeschlossen. Getragen wurde der Leitindex SMI von den kräftigen Kursavancen der Schwergewichte Nestlé und Roche. Das führte das Börsenbarometer zurück über die Schwelle von 13'200 Punkten, nachdem er am Mittwoch in Richtung 13'100 Stellen abgerutscht war. Allgemein bleibt die Lage an den Finanzmärkten angesichts der anhaltenden Krise im Nahen Osten und steigender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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