DJ PTA-News: Serviceware SE: Solider Start in Q1 2025/2026 - Starkes Fundament für Dynamisierung im Jahresverlauf

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Serviceware SE: Solider Start in Q1 2025/2026 - Starkes Fundament für Dynamisierung im Jahresverlauf

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Idstein (pta000/24.04.2026/08:00 UTC+2)

• SaaS/Service-Umsätze steigen deutlich überproportional um 18,0 Prozent auf 24,5 Mio. Euro • Gesamtumsatz +5,6 Prozent auf 29,3 Mio. Euro • Zahlreiche Neukunden für KI-native Serviceware Plattform gewonnen • SaaS-bezogene Vertragsabschlüsse im siebenstelligen Euro-Bereich realisiert • Erfolgreich bei Transformation des Geschäftsmodells und Internationalisierung • Jahresprognose bestätigt

Idstein, 24. April 2026. Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) ist solide in das Geschäftsjahr 2025/ 2026 (Dezember 2025 bis November 2026) gestartet. Das wirtschaftliche Umfeld war im ersten Quartal weiterhin herausfordernd und von einer deutlichen Investitionszurückhaltung bei Unternehmen geprägt. Dennoch konnte Serviceware weitere Neukunden für seine KI-native Serviceware Plattform gewinnen und ist auch bei der weiteren Internationalisierung gut vorangekommen.

In der Berichtsperiode hat Serviceware unter anderem einen großen Versicherungskonzern aus der D-A-CH-Region als Kunden gewonnen, der die Serviceware Plattform im Technology Business Management nutzen wird. Zudem hat Serviceware zahlreiche Unternehmen aus Bereichen wie Chemie, Automobil und Finanzen von seiner KI-Expertise überzeugen und als Kunden gewinnen können. Mit einem großen US-Lebensmittelkonzern, der die Serviceware Plattform im IT-Finanzmanagement einsetzt, wurde der Vertrag vorzeitig um 3 Jahre verlängert. Gute Wachstumsmöglichkeiten sieht Serviceware auch in Asien, wo das Unternehmen bereits über diverse Kunden verfügt. In Japan befindet sich Serviceware derzeit in der Phase der Projektanbahnung.

Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten um 5,6 Prozent von 27,8 Mio. Euro auf 29,3 Mio. Euro. Besonders positiv entwickelten sich dabei die Umsätze im Ausland mit einem Wachstum von rd. 39 Prozent. Im Bereich SaaS/Service war das Umsatzwachstum einmal mehr deutlich überproportional mit 18,0 Prozent auf 24,5 Mio. Euro (Vj. 20,8 Mio. Euro). Der Anteil der SaaS/Service-Erlöse am Gesamtumsatz lag damit bei 83,7 Prozent nach zuvor 74,9 Prozent. Dass die Umstellung des Geschäftsmodells von Lizenzen auf SaaS funktioniert, zeigt der hohe Auftragsbestand. Der Auftragsbestand, im Wesentlichen abgebildet durch die Restwerte bestehender SaaS-Verträge und bilanziell in den Vertragsverbindlichkeiten erfasst, erhöhte sich von 97,4 Mio. Euro zum Ende des Geschäftsjahres 2024/2025 um 17,6 Prozent auf 114,6 Mio. Euro zum Ende des ersten Quartals. Das EBITDA belief sich auf 0,3 Mio. Euro (Vj. 0,7 Mio. Euro). Zwischen Dezember 2025 und Februar 2026 hat Serviceware SaaS-bezogene Vertragsabschlüsse im siebenstelligen Euro-Bereich realisiert, deren bilanzieller Niederschlag in den Vertragsverbindlichkeiten aufgrund zeitlicher Abgrenzungen und abrechnungsseitiger Effekte in den kommenden Monaten erwartet wird. Aufgrund dessen erwartet Serviceware im Verlauf dieses Geschäftsjahres eine Dynamisierung der Geschäftsentwicklung einschließlich der Vertragsverbindlichkeiten. Für das Gesamtjahr 2025/2026 bestätigt Serviceware seine Prognose einer Steigerung der Umsätze zwischen 5 und 15 Prozent bei einem signifikanten Anstieg von EBIT und EBITDA.

Dirk K. Martin, CEO von Serviceware: "Der Start in das laufende Geschäftsjahr war in einem wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld solide. Wir konnten weitere Kunden mit unserer AI-Expertise überzeugen und haben auch international gute Erfolge erzielt. Aufgrund der zahlreichen neuen Vertragsabschlüsse in Q1, die sich im Laufe des Geschäftsjahres auch in der Bilanz niederschlagen werden, sind wir für 2026 insgesamt sehr zuversichtlich gestimmt und bestätigen unsere Prognose."

Der Q1-Quartalsbericht 2025/2026 steht auf der Website von Serviceware www.serviceware-se.com in der Rubrik Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Über Serviceware

Serviceware unterstützt Unternehmen weltweit dabei, ihre Serviceprozesse neu zu denken - digital und hochautomatisiert. Kern des Portfolios ist die KI-native Serviceware Plattform. Sie transformiert Services branchenübergreifend und richtet Technologie- und Servicekosten konsequent am geschäftlichen Mehrwert aus. Sie verbindet Menschen, Prozesse und Daten intelligent miteinander und bildet das Fundament für die Service-Exzellenz moderner Unternehmen.

Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform erfolgt im unternehmenseigenen KI-Kompetenzzentrum, das Serviceware in enger Kooperation mit der TU Darmstadt betreibt.

Die Serviceware Plattform umfasst Lösungen wie Enterprise Service Management, IT-Finanzmanagement, Knowledge Management, Corporate Performance Management und Field Service Management. Ergänzt wird das Portfolio durch Beratung, Managed Services und Partnerschaften in IT-Security, Data- und Endpoint-Management.

Serviceware hat weltweit mehr als 1.100 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort befindet sich in Idstein, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt rund 450 Mitarbeitende an 14 Standorten weltweit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: investor-relations@serviceware-se.com

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Aussender: Serviceware SE Serviceware-Kreisel 1 65510 Idstein Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations edicto GmbH Tel.: +49 69 90550552 E-Mail: serviceware@edicto.de Website: www.serviceware-se.com/de ISIN(s): DE000A2G8X31 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX

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April 24, 2026 02:01 ET (06:01 GMT)