VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, April 27
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-24
|IE00BF541080
|343000.000
|47187131.89
|137.5718
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-24
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56140823.51
|75.2558
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-24
|IE00BQQP9F84
|37200000.000
|3962020585.01
|106.5059
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-04-24
|IE00BDFBTQ78
|30125000.000
|2007569445.85
|66.6413
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-04-24
|IE00BYWQWR46
|10850000.000
|661430298.64
|60.9613
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-24
|IE00BQQP9G91
|11900000.000
|1352445381.54
|113.6509
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-04-24
|IE00BDS67326
|3594000.000
|249311249.24
|69.3687
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-24
|IE00BQQP9H09
|5800000.000
|359381809.69
|61.9624
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-24
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|172934662.89
|36.0281
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-04-24
|IE00BMC38736
|69650000.000
|6243873660.84
|89.6464
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-04-24
|IE00BMDH1538
|12450000.000
|119181946.10
|9.5728
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-04-24
|IE00BMDKNW35
|49900000.000
|675854558.27
|13.5442
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-04-24
|IE0000H445G8
|420000.000
|7104398.40
|16.9152
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-04-24
|IE0002PG6CA6
|73750000.000
|1424445264.63
|19.3145
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-04-24
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12810089.71
|22.0864
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-04-24
|IE000YU9K6K2
|16090000.000
|1551853330.23
|96.4483
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-04-24
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12565948.63
|20.2677
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-04-24
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15313889.09
|27.5926
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-04-24
|IE0005TF96I9
|590000.000
|10969530.31
|18.5924
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-04-24
|IE000M7V94E1
|42070000.000
|2628507517.82
|62.4794
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-04-24
|IE000NXF88S1
|9720000.000
|346275126.88
|35.6250
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-04-24
|IE000YYE6WK5
|130050000.000
|8558109476.77
|65.8063
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-24
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|67885999.46
|24.9214
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-24
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|40481638.54
|24.5343
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-04-24
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17028830.55
|24.3269
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-04-24
|IE0007Y8Y157
|22550000.000
|604558630.16
|26.8097
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-04-24
|IE000QYDXKV5
|50000.000
|985731.83
|19.7146
