Neuvermietungen und Verlängerung des Ankermieters stärken den Standort am Marie-Curie-Campus Aroundtown hat am Marie-Curie-Campus im Hemmelrather Weg 201 in Leverkusen mehrere Neuvermietungen realisiert und zugleich eine langfristige Vertragsverlängerung mit dem Ankermieter abgeschlossen. Der langjährige Hauptmieter Biofrontera Bioscience hat seinen Mietvertrag über rund 2.000 m² verlängert. Darüber hinaus konnte die Biofrontera Discovery GmbH als eigenständiger Mieter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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