Die Jungheinrich-Aktie crashte am Freitag um -14% und sackte fast auf ihr 3-Jahrestief bei 24 € ab. Ist der Hersteller von Gabelstaplern und Lagertechnik auf diesem Niveau ein Schnäppchen oder sollten Anleger besser die Finger von der Aktie lassen? Massive Probleme im ersten Quartal Der Kurssturz der Jungheinrich-Aktie zum Wochenschluss kam aus heiterem Himmel. Das Unternehmen überraschte die Börse mit der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de