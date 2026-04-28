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STRATEC BERICHTET FINALE ZAHLEN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025
Birkenfeld, 28. April 2026
Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland, (Frankfurt: SBS; Prime Standard) gibt heute im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 Erläuterungen zum Geschäftsverlauf und zu wesentlichen Ereignissen für den Zeitraum 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 bekannt.
WESENTLICHE KENNZAHLEN 1
Adj. = adjustiert, bp = Basispunkte, wb = währungsbereinigt
1 Adjustierte Zahlen für 2025 wurden zu Vergleichszwecken um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen, Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten, Wertberichtigungen von Vorräten sowie um sonstige Sondereffekte (unter anderem Beratungskosten, Honorare sowie Reorganisationsaufwendungen) bereinigt.
"Im Geschäftsjahr 2025 ist es uns gelungen, den Umsatz in einem von geopolitischen Spannungen und volatiler Handelspolitik geprägten Marktumfeld nahezu stabil zu halten und unsere Ziele für die adjustierte EBIT-Marge durch konsequentes Kostenmanagement und die fortlaufende Optimierung interner Prozesse zu erreichen. Damit haben wir die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells erneut unter Beweis gestellt. Dank unseres jungen Produktportfolios sowie zahlreicher bevorstehender Produkteinführungen sehen wir STRATEC am Beginn einer neuen Wachstumsphase und erwarten bereits ab 2026 eine Rückkehr auf einen langfristigen, nachhaltigen Wachstumspfad. Dies spiegelt sich in unseren heute veröffentlichten Zielsetzungen für den Zeitraum bis 2030 wider", so Marcus Wolfinger, Vorstandsvorsitzender der STRATEC SE.
GESCHÄFTSVERLAUF
KONZERNUMSATZ NACH OPERATIVEN BEREICHEN
Das adjustierte EBIT reduzierte sich im Geschäftsjahr 2025 von 33,5 Mio. € auf 25,2 Mio. €. Entsprechend ging die adjustierte EBIT-Marge um 300 Basispunkte auf 10,0 % zurück (Vorjahr: 13,0 %). Damit wurde trotz deutlich niedrigerer Skaleneffekte das untere Ende des Anfang 2025 avisierten Margenkorridors erreicht. Der Rückgang der Profitabilität ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die im Vorjahr vereinnahmten Ergebnisbeiträge aus dem Bereichen Entwicklung, Lizenzen und Dienstleistungen - wie prognostiziert - im Geschäftsjahr 2025 nicht erneut in diesem Umfang realisiert werden konnten. Zusätzlich belasteten ein ungünstigerer Produktmix, gestiegene Inputkosten sowie negative Wechselkurseffekte die Margenentwicklung.
Das adjustierte Konzernergebnis im Geschäftsjahr 2025 beläuft sich auf 14,2 Mio. € (Vorjahr: 20,5 Mio. €). Die hierin enthaltenen Finanzaufwendungen konnten von 5,9 Mio. € im Vorjahr auf 4,2 Mio. € im Geschäftsjahr 2025 reduziert werden. Hier machte sich eine über das Jahr verteilte geringere Inanspruchnahme sowie gesunkene Zinskosten für variabel verzinste Fremdkapitalbestandteile bemerkbar. Das adjustierte Ergebnis je Aktie (unverwässert) beträgt 1,17 € im Vergleich zu 1,69 € im Vorjahr.
Die Ertragszahlen für 2025 wurden zu Vergleichszwecken um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen, Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten, Wertberichtigungen von Vorräten sowie um sonstige Sondereffekte (unter anderem Beratungskosten, Honorare sowie Reorganisationsaufwendungen) adjustiert. Die Wertminderungen für das Geschäftsjahr 2025 stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit einer verzögerten Markteinführung und einem gesunkenen Absatzpotenzial für eine Produktfamilie der Marke Diatron. Eine Überleitung der adjustierten Zahlen zu den in der Konzernergebnisrechnung ausgewiesenen Werten kann dem ebenfalls heute veröffentlichten Geschäftsbericht 2025 entnommen werden.
FINANZPROGNOSE 2026
Für das Geschäftsjahr 2026 sind zudem Investitionen in Sachanlagen und in immaterielle Vermögenswerte von insgesamt 6,5 % bis 8,5 % des Umsatzes geplant (2025: 6,5 %).
WACHSTUMS- UND MARGENZIELE BIS 2030
Ausgehend vom Geschäftsjahr 2025 strebt STRATEC bis zum Jahr 2028 auf währungsbereinigter Basis ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von 6,0% bis 8,0% an. Für den Zeitraum 2029 und 2030 soll sich die Wachstumsdynamik auf eine währungsbereinigte CAGR von 10,0% bis 12,0% erhöhen. Treiber dieser Entwicklung sind insbesondere mehrere Produkte in einer fortgeschrittenen Hochlaufphase sowie direkte und ununterbrochene Produktgenerationswechsel mit höheren Durchschnittspreisen. Zudem erwartet STRATEC kontinuierlich steigende Umsatzbeiträge aus neuen Produkteinführungen sowie eine leichte Erholung der Nachfrage nach Systemen, die in besonderem Maße pandemiebedingt beeinflusst wurde. Zusätzlich rechnet STRATEC mit einem dynamischen Wachstum im Geschäft mit Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien auf Basis einer weiter wachsenden installierten Systembasis.
Flankiert wird dieses Wachstum von einem weiterhin hohen Fokus auf Operational und Commercial Excellence: Mit gezielten Maßnahmen zur Optimierung von Preisgestaltung, Einkaufs-, Produktions- und Serviceprozessen soll die Profitabilität über den gesamten Zeitraum kontinuierlich gesteigert werden. Zudem sind gezielte Portfoliooptimierungen geplant. Die bereinigte EBIT-Marge soll vor diesem Hintergrund bis 2028 auf mindestens 13,0% und bis 2030 auf mindestens 15,0% steigen.
Die Planung und abgeleiteten Ziele für 2028 und 2030 berücksichtigen keine Verkäufe von Analysensysteme im Bereich der OEM-Kooperationen, für die die Konditionen von Liefervereinbarungen noch nicht final verhandelt wurden oder der Kunde noch keine Bestellung abgegeben hat.
PROJEKTE UND SONSTIGE ENTWICKLUNG
PERSONALENTWICKLUNG
DIVIDENDENVORSCHLAG
GESCHÄFTSBERICHT 2025
BEVORSTEHENDE TERMINE
TELEFONKONFERENZ UND AUDIO WEBCAST
Die Zugangsdaten (Telefonnummer, Passwort + individuelle PIN) erhalten Sie nach kurzer Registrierung unter folgendem Link: www.stratec.com/registration
Die Telefonkonferenz kann zeitgleich auch als Audio Webcast unter www.stratec.com/audiowebcast20260428 (kurze Registrierung erforderlich) verfolgt werden. Bitte beachten Sie, dass per Audio Webcast keine Fragen gestellt werden können. Über diesen Link können Sie auch die Folienpräsentation verfolgen bzw. herunterladen.
ÜBER STRATEC
Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien.
Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:
28.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|STRATEC SE
|Gewerbestr. 37
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|E-Mail:
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|ISIN:
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|WKN:
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