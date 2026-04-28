Basel - Novartis hat zum Jahresstart - wie erwartet - den dämpfenden Effekt durch Nachahmer-Präparate deutlich zu spüren bekommen. Für den weiteren Geschäftsverlauf bestätigt das Management am Dienstag dennoch den bisherigen Ausblick. So liegt der Umsatz für das erste Quartal bei 13,1 Milliarden US-Dollar um. Das ist ein Minus von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) ergab sich ein Minus von 5 Prozent. Zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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