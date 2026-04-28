VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, April 28
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-27
|IE00BF541080
|343000.000
|47189363.21
|137.5783
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-27
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56175332.44
|75.3021
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-27
|IE00BQQP9F84
|37000000.000
|3887120076.51
|105.0573
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-04-27
|IE00BDFBTQ78
|29875000.000
|1983257402.57
|66.3852
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-04-27
|IE00BYWQWR46
|10850000.000
|662917517.25
|61.0984
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-27
|IE00BQQP9G91
|11900000.000
|1342257579.72
|112.7948
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-04-27
|IE00BDS67326
|3594000.000
|249619322.90
|69.4545
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-27
|IE00BQQP9H09
|5800000.000
|358140650.58
|61.7484
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-27
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|173262544.66
|36.0964
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-04-27
|IE00BMC38736
|69750000.000
|6233657292.77
|89.3714
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-04-27
|IE00BMDH1538
|12550000.000
|119853369.86
|9.5501
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-04-27
|IE00BMDKNW35
|50150000.000
|669088912.03
|13.3418
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-04-27
|IE0000H445G8
|420000.000
|7105024.72
|16.9167
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-04-27
|IE0002PG6CA6
|73750000.000
|1448914078.65
|19.6463
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-04-27
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12871220.63
|22.1918
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-04-27
|IE000YU9K6K2
|16490000.000
|1575438388.67
|95.5390
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-04-27
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12501410.06
|20.1636
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-04-27
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15322393.10
|27.6079
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-04-27
|IE0005TF96I9
|590000.000
|10907830.64
|18.4878
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-04-27
|IE000M7V94E1
|42370000.000
|2705220174.78
|63.8475
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-04-27
|IE000NXF88S1
|9820000.000
|352859405.84
|35.9327
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-04-27
|IE000YYE6WK5
|130050000.000
|8535980804.33
|65.6361
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-27
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|67905312.56
|24.9285
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-27
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|40438106.05
|24.5079
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-04-27
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17033346.17
|24.3334
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-04-27
|IE0007Y8Y157
|22750000.000
|616928943.46
|27.1178
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-04-27
|IE000QYDXKV5
|50000.000
|985264.89
|19.7053
© 2026 PR Newswire