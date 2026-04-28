WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
Tradegate
28.04.26 | 08:14
56,11 Euro
-0,76 % -0,43
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
PR Newswire
28.04.2026 08:06 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, April 28

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-04-27 IE00BF541080 343000.000 47189363.21 137.5783
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-04-27 IE00BF540Z61 746000.000 56175332.44 75.3021
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-04-27 IE00BQQP9F84 37000000.000 3887120076.51 105.0573
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-04-27 IE00BDFBTQ78 29875000.000 1983257402.57 66.3852
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-04-27 IE00BYWQWR46 10850000.000 662917517.25 61.0984
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-04-27 IE00BQQP9G91 11900000.000 1342257579.72 112.7948
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-04-27 IE00BDS67326 3594000.000 249619322.90 69.4545
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-04-27 IE00BQQP9H09 5800000.000 358140650.58 61.7484
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-04-27 IE00BL0BMZ89 4800000.000 173262544.66 36.0964
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-04-27 IE00BMC38736 69750000.000 6233657292.77 89.3714
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-04-27 IE00BMDH1538 12550000.000 119853369.86 9.5501
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-04-27 IE00BMDKNW35 50150000.000 669088912.03 13.3418
VanEck New China UCITS ETF 2026-04-27 IE0000H445G8 420000.000 7105024.72 16.9167
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-04-27 IE0002PG6CA6 73750000.000 1448914078.65 19.6463
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-04-27 IE0005B8WVT6 580000.000 12871220.63 22.1918
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-04-27 IE000YU9K6K2 16490000.000 1575438388.67 95.5390
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-04-27 IE000B9PQW54 620000.000 12501410.06 20.1636
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-04-27 IE0001J5A2T9 555000.000 15322393.10 27.6079
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-04-27 IE0005TF96I9 590000.000 10907830.64 18.4878
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-04-27 IE000M7V94E1 42370000.000 2705220174.78 63.8475
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-04-27 IE000NXF88S1 9820000.000 352859405.84 35.9327
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-04-27 IE000YYE6WK5 130050000.000 8535980804.33 65.6361
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-04-27 IE000J6CHW80 2724000.000 67905312.56 24.9285
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-04-27 IE0007I99HX7 1650000.000 40438106.05 24.5079
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-04-27 IE000SBU19F7 700000.000 17033346.17 24.3334
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-04-27 IE0007Y8Y157 22750000.000 616928943.46 27.1178
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-04-27 IE000QYDXKV5 50000.000 985264.89 19.7053
© 2026 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.