Die Südzucker-Aktie konnte den starken Kursanstieg vom März auf rund 13 € nicht halten und korrigierte wieder deutlich. Am Dienstag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 11,50 €. Was bedeuten die Geschäftszahlen für den weiteren Kurverlauf? Lage am Zuckermarkt bleibt angespannt 2017 wurden die Zuckerquoten in der EU aufgehoben, seitdem gelten die Bedingungen des freien Wettbewerbs auch in der EU. Der Zuckerpreis ist abhängig von Angebot und Nachfrage. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de