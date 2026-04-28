Die endgültigen Ergebnisse von STRATEC für das Geschäftsjahr 2025 bestätigen eine schwache zugrunde liegende Rentabilität trotz stabiler Umsatzergebnisse. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 2,6 % auf 250,9 Mio. EUR, während die bereinigte EBIT-Marge auf 10,0 % fiel. Besorgniserregend ist die deutliche Diskrepanz zwischen den bereinigten und den berichteten Zahlen: Das berichtete EBIT fiel auf 9,1 Mio. EUR (Marge von 3,6 %), und der Nettogewinn wurde leicht negativ. Während die Umsätze im Bereich Systeme eine ermutigende Erholung zeigten (+6,3 % cc), blieben die margenstärkeren Verbrauchsmaterialien schwach. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 deutet auf ein Umsatzwachstum, jedoch keine Verbesserung der Marge hin, wobei eine Erholung hauptsächlich in der zweiten Jahreshälfte erwartet wird. Wir betrachten 2026 als ein Übergangsjahr und eine klare "Show-me"-Geschichte, und stufen die Aktie von BUY auf HOLD herab, mit einem Kursziel von 20,00 EUR (zuvor 24,30 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/stratec-se
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