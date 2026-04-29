Die Weltwirtschaft ist aktuell durch eine grundlegende Transformation gekennzeichnet, die Experten als den Beginn eines neuen Infrastruktur-Superzyklus bezeichnen. Während in den vergangenen Jahrzehnten primär Software-Innovationen und Plattform-Ökonomien im Vordergrund standen, hat die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz den Fokus auf die handfesten Voraussetzungen der Digitalisierung verschoben: Energie und Rechenleistung. Der Hunger nach Strom, der durch die nächste Generation von Large Language Models (LLMs) und autonom agierende KI-Agenten ausgelöst wurde, schmiedet neue Bündnisse: Längst machen führende Technologiekonzerne und die Nuklearindustrie gemeinsame Sache. Laut aktuellen Analysen von Goldman Sachs wird sich der Strombedarf von Rechenzentren weltweit bis zum Ende des Jahrzehnts mehr als verdoppeln, was die Suche nach CO2-freier Grundlast zur existenziellen Frage für das Silicon Valley macht. Wir beleuchten den Trend und zeigen Chancen auf.Den vollständigen Artikel lesen ...
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