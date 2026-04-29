VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, April 29
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-28
|IE00BF541080
|343000.000
|47149729.19
|137.4628
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-28
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56052351.09
|75.1372
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-28
|IE00BQQP9F84
|36850000.000
|3705995111.88
|100.5697
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-04-28
|IE00BDFBTQ78
|29875000.000
|1917820359.09
|64.1948
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-04-28
|IE00BYWQWR46
|10850000.000
|660103876.36
|60.8391
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-28
|IE00BQQP9G91
|11900000.000
|1288052600.56
|108.2397
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-04-28
|IE00BDS67326
|3594000.000
|248078645.85
|69.0258
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-28
|IE00BQQP9H09
|5800000.000
|354261782.13
|61.0796
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-28
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|171273342.14
|35.6819
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-04-28
|IE00BMC38736
|70050000.000
|6062524444.28
|86.5457
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-04-28
|IE00BMDH1538
|12550000.000
|117546459.50
|9.3663
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-04-28
|IE00BMDKNW35
|51100000.000
|662697983.84
|12.9686
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-04-28
|IE0000H445G8
|420000.000
|7058800.80
|16.8067
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-04-28
|IE0002PG6CA6
|74200000.000
|1431746731.80
|19.2958
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-04-28
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12922107.12
|22.2795
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-04-28
|IE000YU9K6K2
|16690000.000
|1574476274.26
|94.3365
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-04-28
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12277353.42
|19.8022
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-04-28
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15305466.85
|27.5774
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-04-28
|IE0005TF96I9
|590000.000
|10641635.09
|18.0367
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-04-28
|IE000M7V94E1
|42470000.000
|2623008403.25
|61.7614
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-04-28
|IE000NXF88S1
|9820000.000
|354625867.74
|36.1126
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-04-28
|IE000YYE6WK5
|130050000.000
|8488604360.19
|65.2719
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-28
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|67818633.97
|24.8967
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-28
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|40093705.24
|24.2992
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-04-28
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14463218.85
|24.1054
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-04-28
|IE0007Y8Y157
|22750000.000
|611682763.05
|26.8872
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-04-28
|IE000QYDXKV5
|50000.000
|987156.50
|19.7431
