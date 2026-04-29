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123fahrschule SE: Robustes erstes Quartal 2026 trotz herausforderndem Marktumfeld - Strategische Investitionen sichern Wachstumsperspektiven - Wechsel im Aufsichtsrat



29.04.2026 / 10:15 CET/CEST

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123fahrschule SE: Robustes erstes Quartal 2026 trotz herausforderndem Marktumfeld - Strategische Investitionen sichern Wachstumsperspektiven - Wechsel im Aufsichtsrat Q1 2026: Umsatz EUR 6,7 Mio. leicht über Vorjahresniveau - robuste Entwicklung gegenüber rückläufigem Gesamtmarkt

EBITDA bei TEUR 561 - beeinflusst durch Investitionen in Fuhrpark und erhöhte Marketingaufwendungen zur Ausweitung von Marktanteilen

Dr. Heinrich Zetlmayer legt Aufsichtsratsmandat aus beruflichen Gründen und in bestem Einvernehmen nieder

Andreas Günther rückt als gewähltes Ersatzmitglied in den Aufsichtsrat nach

Veröffentlichung der HV-Einladung am 30. April 2026 Köln, 29. April 2026 - Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker: 123F, Primärmarkt: Düsseldorf) ist stabil in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und hat sich in einem herausfordernden Branchenumfeld behauptet. Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen konnte das Unternehmen den Umsatz entgegen dem Markttrend sogar leicht ausbauen. Stabiles Quartal gegen den Markttrend Der Umsatz im ersten Quartal 2026 lag mit EUR 6,7 Mio. leicht über dem Vorjahreswert (Q1 2025: EUR 6,6 Mio.). Während weite Teile des Fahrschulmarktes rückläufige Entwicklungen verzeichnen, unterstreicht die 123fahrschule SE damit die Widerstandsfähigkeit ihres Geschäftsmodells. Das EBITDA erreichte TEUR 561 nach TEUR 668 im Vorjahresquartal und lag damit im Rahmen der Planungen. Neben gestiegenen Kraftstoffkosten ist der Rückgang im Wesentlichen auf erhöhte Marketingaufwendungen zurückzuführen, die gezielt auf die Gewinnung neuer Kunden und Marktanteile in einem sich wandelnden Marktumfeld einzahlen. Gleichzeitig gewinnt die anstehende regulatorische Neuausrichtung des Fahrschulmarktes weiter an Dynamik. Mit den Beschlüssen der Verkehrsministerkonferenz in Lindau im März 2026 und dem vorgesehenen Inkrafttreten der Fahrschulreform zum 1. Januar 2027 steigt bereits heute die Nachfrage nach digitalen Ausbildungslösungen. Boris Polenske, Gründer und Vorstand der 123fahrschule SE: "Die Beschlüsse der Verkehrsministerkonferenz zeigen Wirkung. Wir sehen eine zunehmende Dynamik bei Fahrschülern und Partnern, die aktiv nach digitalen Lösungen suchen. Genau hier sind wir strategisch optimal positioniert und befinden uns auf einem guten Weg, unsere Jahresziele zu erreichen." Veränderungen im Aufsichtsrat Dr. Heinrich Zetlmayer wird sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 1. Juni 2026 im besten gegenseitigen Einvernehmen niederlegen. Hintergrund ist die Übernahme einer neuen operativen Verantwortung als Chairman und CEO in Deutschland. Vorstand und Aufsichtsrat danken Dr. Zetlmayer ausdrücklich für seine langjährige, engagierte Begleitung des Unternehmens. Mit seiner Erfahrung als Digitalinvestor und Venture-Capital-Experte hat er wertvolle Impulse für die strategische Weiterentwicklung der 123fahrschule SE gesetzt. Dr. Zetlmayer hat zugesagt, dem Unternehmen weiterhin beratend zur Verfügung zu stehen. Für Herrn Zetlmayer soll Herr Andreas Günther in der nächsten Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt werden. Andreas Günther, der bereits auf der Hauptversammlung 2025 als Ersatzmitglied für Herrn Stefan Petter gewählt wurde, verfügt über langjährige Erfahrung als Unternehmer, Investor und Digitalexperte. Nach Führungspositionen bei Accenture und Capgemini hat er seit 2009 mehrere Unternehmen erfolgreich aufgebaut und veräußert. Besondere Bekanntheit erlangte er durch seine Rolle beim Wachstum von Tricentis, das sich zu einem global führenden Anbieter im Software-Testing mit einer Bewertung von rund USD 4,5 Mrd. entwickelt hat. Seine Expertise in Skalierung, operativer Exzellenz und digitaler Transformation wird den Aufsichtsrat in der aktuellen Wachstumsphase gezielt verstärken. Boris Polenske, Gründer und Vorstand der 123fahrschule SE: "Wir danken Dr. Heinrich Zetlmayer für sein großes Engagement und seine wichtigen Beiträge. Mit Andreas Günther gewinnen wir einen ausgewiesenen Unternehmer mit operativer Tiefe und Skalierungserfahrung - eine ideale Ergänzung für unsere nächste Wachstumsphase." Die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 wird am 30. April 2026 veröffentlicht. Über die 123fahrschule SE Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker: 123F, Primärmarkt: Düsseldorf) ist ein KI-getriebenes Ausbildungs- und Technologieunternehmen im deutschen Führerscheinausbildungsmarkt. Das 2016 gegründete Unternehmen entwickelt und betreibt eine integrierte Plattform für die Führerscheinklasse B, bestehend aus KI-gestützter Lernsteuerung, digitalen Theorieformaten und eigenen Fahrsimulatoren. Mit bundesweit über 60 Standorten ist 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und verfolgt eine skalierbare Wachstumsstrategie, inklusive einer geplanten Franchise-Expansion. Technologisch verfügt das Unternehmen durch proprietäre Software- und KI-Systeme, eigenentwickelte Fahrsimulatoren sowie einen kontinuierlich wachsenden Datenbestand aus Theorie-, Simulator- und Praxisausbildung über einen in der Branche bislang einzigartigen Vorsprung. Ab 2026 soll diese Position über eine klar definierte KI-Innovationsroadmap weiter ausgebaut und die Skalierung des Geschäftsmodells konsequent vorangetrieben werden. Für Investoren markiert 2026 damit einen zentralen Entwicklungsschritt: Die 123fahrschule entwickelt sich von einem technologiegestützten Ausbildungsanbieter hin zu einer skalierbaren Ausbildungs- und Plattformgesellschaft mit klarer Governance, der Perspektive wiederkehrender Erlösstrukturen und dem Anspruch, die technologische Transformation der Führerscheinausbildung langfristig maßgeblich mitzugestalten. Ihr Ansprechpartner: Boris Polenske Kontakt: ir@123fahrschule.de Mehr Infos: https://123fahrschule.de/investor-relations Disclaimer Diese Veröffentlichung darf nicht, direkt oder indirekt, in die oder in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, eines jeden Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia, "Vereinigte Staaten"), Kanada, Australien, Japan, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Diese Veröffentlichung enthält weder noch stellt sie ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in einer Jurisdiktion dar, an welche oder in welcher ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. 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