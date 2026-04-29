FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Hold" belassen. Der Spezialist für Analysesysteme nehme an Fahrt auf, schrieb Jan Koch in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den neuen Mittelfristzielen neben den endgültigen Quartalszahlen. Mit Blick auf 2030 sieht er das Wachstumsziel klar über den Markterwartungen./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000STRA555
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