Das digitale Tool ermöglicht es Unternehmen, Emissionen schnell zu erfassen und sofort Maßnahmen zu ergreifen, während sie sich auf die Einhaltung von Vorschriften und die Teilnahme am CO2-Markt vorbereiten.

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 29. April 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) ("Karbon-X" oder das "Unternehmen"), ein vertikal integrierter Anbieter von Klimalösungen, der sowohl auf dem regulierten als auch auf dem freiwilligen CO2-Markt tätig ist, stellte heute seinen Corporate Emissions Calculator (Emissionsrechner für Unternehmen) vor, ein digitales Tool, das Organisationen dabei helfen soll, Emissionen in wichtigen Betriebsbereichen schnell zu quantifizieren und von der Messung zum Handeln überzugehen.

Da sich die regulatorischen Rahmenbedingungen weiterentwickeln und die Erwartungen hinsichtlich der Offenlegung von Emissionen steigen, sehen sich Unternehmen aus verschiedenen Branchen - darunter Energie, Fertigung, Luftfahrt und Logistik - einem zunehmenden Druck ausgesetzt, ihr CO2-Risiko zu verstehen und zu steuern. Viele bestehende Lösungen sind nach wie vor komplex, zeitaufwändig und auf externe Berater angewiesen, was zu Verzögerungen führt, während Unternehmen gleichzeitig dazu gedrängt werden, schneller und präziser zu handeln.

Der Corporate Emissions Calculator von Karbon-X schließt diese Lücke, indem er es Unternehmen ermöglicht, Betriebsdaten wie Fuhrpark, Flugreisen, Pendelverkehr der Mitarbeiter und Serverauslastung einzugeben, um über eine optimierte, benutzerfreundliche Oberfläche sofort eine Emissionsschätzung zu generieren. Unternehmen können dann umgehend Maßnahmen ergreifen, indem sie verifizierte Klimaprojekte direkt über die Plattform unterstützen. Dies ermöglicht es Unternehmen, in einem immer strengeren regulatorischen Umfeld schneller von der ersten Bewertung zu fundierten Entscheidungen zu gelangen.

Das Tool dient zudem als direkter Einstieg in das umfassendere Ökosystem von Karbon-X und ermöglicht es Unternehmen, über die bloße Sichtbarkeit von Emissionen hinauszugehen und durch verifizierte Klimaprojekte - einschließlich des Kaufs und der Stilllegung von Emissionszertifikaten - sofortige Maßnahmen zu ergreifen sowie strukturierte Compliance-Planung, die Beschaffung von Emissionszertifikaten und Unterstützung bei der Berichterstattung in Angriff zu nehmen.

"Für viele Organisationen wird das CO2-Risiko zu einem finanziellen und operativen Faktor und ist nicht mehr nur eine reine Berichtspflicht", sagte James Cahalin, Chief Revenue Officer bei Karbon-X. "Dies bietet Unternehmen eine schnelle, praktische Möglichkeit, dieses Risiko zu verstehen und den nächsten Schritt zu dessen Management zu unternehmen."

Für Unternehmen, die eine höhere Präzision oder eine bessere Anpassung an regulatorische Anforderungen benötigen, kann das Team von Karbon-X die Emissionsprofile weiter verfeinern, Verpflichtungen bewerten und einen strukturierten Ansatz für das Management des CO2-Risikos sowohl auf dem Compliance- als auch auf dem freiwilligen Markt entwickeln.

Dies spiegelt die übergeordnete Strategie von Karbon-X wider, Organisationen, die sich mit zunehmend zeitkritischen CO2- und Compliance-Anforderungen auseinandersetzen müssen, eine sofort einsetzbare, umsetzbare Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.

Der Corporate Emissions Calculator ist ab sofort über die Website von Karbon-X verfügbar.

Um das CO2-Risiko Ihres Unternehmens zu bewerten oder eine Compliance-Bewertung zu buchen, besuchen Sie www.karbon-x.com

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) ist ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das End-to-End-Dienstleistungen für Compliance- und freiwillige CO2-Märkte anbietet. Von der Projektentwicklung und Emissionsquantifizierung bis hin zur Unterstützung bei der Verifizierung, der Ausstellung von Emissionszertifikaten und dem Vertrieb auf dem Markt bietet Karbon-X vertrauenswürdige, transparente Klimalösungen für Unternehmen und Institutionen weltweit. Erfahren Sie mehr unter www.karbon-x.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erwartungen hinsichtlich der finanziellen Leistung, der Geschäftsstrategie, der Wachstumspläne und der Marktpositionierung von Karbon-X Corp. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Karbon-X Corp. übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Medienkontakt

Emma Caputo

VP of Marketing

Karbon-X

ec@karbon-x.com

QUELLE: Karbon-X Project Inc.

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