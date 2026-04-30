VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, April 30
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-29
|IE00BF541080
|343000.000
|47114523.51
|137.3601
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-29
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55980009.98
|75.0402
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-29
|IE00BQQP9F84
|36900000.000
|3619877402.41
|98.0997
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-04-29
|IE00BDFBTQ78
|29875000.000
|1886681926.03
|63.1525
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-04-29
|IE00BYWQWR46
|10850000.000
|660228711.55
|60.8506
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-29
|IE00BQQP9G91
|11900000.000
|1259469380.87
|105.8378
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-04-29
|IE00BDS67326
|3594000.000
|247233277.62
|68.7906
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-29
|IE00BQQP9H09
|5800000.000
|350915908.05
|60.5027
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-29
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|170764594.51
|35.5760
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-04-29
|IE00BMC38736
|70050000.000
|6191613565.45
|88.3885
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-04-29
|IE00BMDH1538
|12750000.000
|130478604.62
|10.2336
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-04-29
|IE00BMDKNW35
|51100000.000
|644735705.77
|12.6171
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-04-29
|IE0000H445G8
|420000.000
|7130961.79
|16.9785
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-04-29
|IE0002PG6CA6
|74800000.000
|1479533327.61
|19.7799
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-04-29
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12863213.04
|22.1780
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-04-29
|IE000YU9K6K2
|17040000.000
|1595127912.53
|93.6108
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-04-29
|IE000B9PQW54
|620000.000
|11986567.95
|19.3332
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-04-29
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15348256.29
|27.6545
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-04-29
|IE0005TF96I9
|590000.000
|10382501.23
|17.5975
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-04-29
|IE000M7V94E1
|42670000.000
|2583964547.27
|60.5569
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-04-29
|IE000NXF88S1
|9870000.000
|360407543.15
|36.5155
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-04-29
|IE000YYE6WK5
|130050000.000
|8396524871.93
|64.5638
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-29
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|67644455.23
|24.8328
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-29
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|40047645.66
|24.2713
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-04-29
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14541709.44
|24.2362
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-04-29
|IE0007Y8Y157
|22750000.000
|618387986.15
|27.1819
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-04-29
|IE000QYDXKV5
|50000.000
|977577.63
|19.5516
