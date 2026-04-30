Mitteilung der BOOSTER Precision Components Holding GmbH:

BOOSTER Precision Components Holding GmbH veröffentlicht geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025

- Umsatz mit 161,7 Mio. EUR um 4,5 % unter Vorjahr (2024: 169,3 Mio. EUR)

- EBITDA-Anstieg um 22,8 % auf 16,3 Mio. EUR (2024: 13,3 Mio. EUR), getragen vom "Accelerate"-Programm und Effizienzmaßnahmen einschließlich KI-gestützter Prozessintegration

- Konzernfehlbetrag deutlich reduziert auf 0,3 Mio. EUR (2024: 5,1 Mio. EUR)

- Reduzierung der Gesamtverbindlichkeiten um 14,1 Mio. EUR auf 80,1 Mio. EUR; planmäßige Anleihetilgungen

- Ausblick 2026: Umsatz und EBITDA jeweils im niedrigen einstelligen Prozentbereich über Vorjahr erwartet; ausgeglichenes Konzernergebnis in Aussicht

Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH (Anleihe; ISIN NO0012713520) hat heute ihren geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht.

Die Booster Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von 161,7 Mio. EUR und lag damit 4,5 % unter dem Vorjahr (2024: 169,3 Mio. EUR). Maßgeblich für diese Entwicklung war das anhaltend schwache Nachfrageumfeld im Automobilsektor, das vor allem den Geschäftsbereich Automotive Internal Combustion ...

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