NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 20,25 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe die Erwartungen getoppt dank Zinseinnahmen und Handelsergebnis, schrieb Benjamin Toms am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0113211835
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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