Gold, Platin, Silber und Kupfer! Rohstoff-Rally voraus: Warum Barrick, Newmont und Power Metallic Mines jetzt in jedes Depot gehören!

Die Welt der Rohstoffe ist in Bewegung geraten und verspricht für das Jahr 2026 und auch vielleicht noch die kommenden 5 Jahre eine neue Ära des Wachstums - eine Art Rohstoffsuperzyklus. Die Deutsche Bank erwartet Kurse bei Gold bis hin zu 8.000 USD. Während die Inflation hartnäckig bleibt und geopolitische Spannungen zunehmen, suchen Investoren vermehrt Zuflucht in Sachwerten, was die Kurse der Großen massiv beflügelt. In diesem Spannungsfeld positionieren sich Barrick Mining und Newmont als Fels in der Brandung, während Unternehmen wie Power Metallic Mines mit spektakulären Funden aufhorchen lassen. Doch wie viel Potenzial steckt wirklich in den aktuellen Kursen der Minenbetreiber? Von den kühnen Goldpreis-Prognosen der Deutschen Bank bis hin zu rekordverdächtigen Kupfergehalten in den kanadischen Wäldern analysieren wir die aktuelle Lage am Markt. Dieser Bericht beleuchtet die strategischen Weichenstellungen der Marktführer und zeigt, warum gerade jetzt möglicherweise ein günstiger Zeitpunkt für den Einstieg bei einem vielversprechenden kanadischen Newcomer sein könnte. Tauchen Sie ein in eine Welt aus Gold, Kupfer und Platingruppenmetallen, in der die Karten gerade völlig neu gemischt werden.

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