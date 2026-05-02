Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 ist in der kommenden Saison zurück in der 1. Fußball-Bundesliga. Nach einem 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf in der Samstagabendpartie des 32. Spieltags war den Königsblauen das Aufstiegsticket nicht mehr zu nehmen.



Das entscheidende Tor erzielte Kenan Karaman in der 15. Minute. Nach einem abgefälschten Zuspiel von Adil Aouchiche nahm Karaman den Ball an der Strafraumkante an und schloss ins lange Eck ab, unhaltbar für Düsseldorfs Torhüter Florian Kastenmeier.



In der ersten Halbzeit kontrollierte Schalke das Spielgeschehen weitgehend. Die Gäste aus Düsseldorf fanden nur schwer ins Spiel und konnten die kompakte Verteidigung der Schalker kaum überwinden. Adil Aouchiche hatte zudem Pech, als er mit einem Freistoß nur den Außenpfosten traf.



In der zweiten Halbzeit versuchte Düsseldorf, den Druck zu erhöhen, doch die Schalker Defensive hielt stand. Florian Kastenmeier verhinderte mit einigen Paraden eine höhere Niederlage für die Gäste. Trotz aller Bemühungen gelang es der Fortuna nicht, die Schalker Führung zu gefährden. Die Gastgeber verteidigten ihren Vorsprung geschickt und ließen kaum Chancen zu.



Mit diesem Sieg krönte Schalke eine erfolgreiche Saison und kehrt nach zwei Jahren in der 2. Bundesliga in die höchste deutsche Spielklasse zurück. Für Düsseldorf hingegen wird der Kampf um den Klassenerhalt in den verbleibenden Spielen zur Herausforderung. Die Mannschaft von Alexander Ende muss in den letzten beiden Partien punkten, um den direkten Abstieg zu vermeiden.





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