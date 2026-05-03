St George Mining erweitert Araxá-Ressource und treibt Downstream-Strategie in einem starken Quartal voran

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Brasilianisches Seltene-Erden- und Niob-Projekt gewinnt an Größe und strategischer Unterstützung, während sich der Entwicklungspfad konkretisiert

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) meldete im Märzquartal eine deutliche Erweiterung seines Flaggschiffprojekts Araxá in Brasilien sowie eine Reihe strategischer Partnerschaften und staatlicher Fördermaßnahmen, die den Weg zur Entwicklung beschleunigen könnten.

Das Unternehmen erhöhte die Mineralressource in Araxá um 75% auf 70,91 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4,06% Gesamt-Seltenerdoxide (TREO) und 0,62% Niobpentoxid, wodurch die Position des Projekts als großvolumige Lagerstätte im globalen Seltenerdsektor gestärkt wird. Der Anstieg umfasst auch eine deutliche Zunahme in höher vertrauenswürdigen Kategorien, wobei gemessene und angezeigte Ressourcen um mehr als das Dreifache auf 29,49 Millionen Tonnen anwuchsen.

Die überarbeitete Schätzung positioniert Araxá unter den größeren karbonatitgebundenen Seltenerdlagerstätten außerhalb Chinas und erlaubt Vergleiche mit etablierten Betrieben wie Lynas' Mt Weld in Australien und MP Materials' Mountain Pass in den USA. Das Management geht davon aus, dass Größenordnung und Erzgehalt solide wirtschaftliche Studien unterstützen könnten, während das Projekt weiter voranschreitet.

Bohrprogramme untermauern weiterhin die Wachstumsstory. Während und kurz nach dem Quartal veröffentlichte Ergebnisse umfassten breite, hochgradige Abschnitte ab Oberfläche, darunter 178,7 Meter mit 4,34% TREO und 0,75% Niob. Diese Resultate sind noch nicht vollständig im Ressourcenmodell berücksichtigt und deuten auf weiteres Aufwärtspotenzial im Zuge der Exploration hin.

Wichtig ist, dass die Mineralisierung an der Oberfläche beginnt und sich bis in Tiefen von etwa 100 bis 120 Metern erstreckt, wobei der obere Bereich aus verwittertem Material besteht, das möglicherweise ohne Sprengung abgebaut werden kann. Diese geologische Eigenschaft könnte kostengünstigen Tagebau und vereinfachte Gewinnungsmethoden ermöglichen - ein Faktor, den Investoren bei der Bewertung der Entwicklungsfähigkeit besonders beachten.

Neben dem Ressourcenwachstum hat St George Schritte unternommen, um eine umfassendere Entwicklungsstrategie aufzubauen. Im Quartal sicherte sich das Unternehmen 166 Hektar Land in der Nähe des Projektstandorts für potenzielle Verarbeitungsinfrastruktur. Das Gelände verfügt über bestehende Verkehrsverbindungen und Zugang zu Wasserkraft, was zukünftige Bau- und Betriebsabläufe erleichtern könnte.

Parallel prüft das Unternehmen Optionen zur Nutzung bestehender Verarbeitungsanlagen in der Region, einschließlich Anlagen, die möglicherweise zur Übernahme oder Anmietung verfügbar werden. Solche Lösungen könnten Entwicklungszeiten verkürzen und den anfänglichen Kapitalbedarf reduzieren, befinden sich jedoch noch in einem frühen Stadium.

Auch staatliche Unterstützung erweist sich als förderlich. Der Bundesstaat Minas Gerais gewährte ein bevorzugtes Steuerregime, das bestimmte entwicklungsbezogene Einkäufe von Warensteuern von bis zu 18% befreit. Diese Maßnahme dürfte die Investitionskosten senken und spiegelt umfassendere Bemühungen wider, Projekte im Bereich kritischer Rohstoffe im Kontext der Energiewende zu unterstützen.

Strategische Partnerschaften aus dem Quartal unterstreichen zudem den Anspruch von St George, Downstream-Kapazitäten zu integrieren. Das Unternehmen erweiterte seine Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen REalloys, das metallurgische Testarbeiten durchführt, um Aufbereitungsprozesse für Seltene Erden zu optimieren und mögliche zukünftige Abnahmevereinbarungen zu unterstützen.

Weitere Vereinbarungen umfassen eine Kooperation mit Boston Metal zur Erprobung eines neuartigen Verfahrens zur Niobproduktion sowie Partnerschaften mit Nanum Nanotecnologia und dem europäischen Ingenieurunternehmen Técnicas Reunidas zur Erforschung wertschöpfender Verarbeitungsmethoden für Seltene Erden. Insgesamt zielen diese Initiativen darauf ab, Ausbeuten zu verbessern, den Produktwert zu steigern und Araxá in globale Lieferketten zu integrieren.

Aus finanzieller Sicht verfügte St George zum Quartalsende über rund 43 Millionen australische Dollar an Barmitteln, was die Finanzierung laufender Explorationen und früher Entwicklungsarbeiten absichert. Die operativen Mittelabflüsse beliefen sich im Quartal auf etwa 6,7 Millionen australische Dollar, was bei aktuellem Ausgabenniveau mehrere Quartale Handlungsspielraum impliziert.

Die Kombination aus wachsender Ressourcenbasis, günstiger Geologie und zunehmender strategischer Ausrichtung mit Downstream-Partnern deutet darauf hin, dass sich Araxá zu einem potenziell bedeutenden Vermögenswert im Bereich kritischer Rohstoffe entwickelt.

Mit Blick nach vorn dürften weitere Bohrergebnisse, aktualisierte Ressourcenmodelle und Resultate aus metallurgischen Tests die nächsten Entwicklungsschritte bestimmen. Investoren werden zudem Fortschritte bei Machbarkeitsstudien sowie mögliche Konkretisierungen von Verarbeitungs- oder Abnahmevereinbarungen genau verfolgen, da diese mehr Klarheit über das wirtschaftliche Potenzial des Projekts liefern könnten.

Quellen:

/https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03082939-6A1322267&v=undefined

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8