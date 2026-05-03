Quantencomputing wartet auf seinen ChatGPT-Moment. Was kommt als Nächstes für IonQ, SuperQ Quantum und D-Wave?

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Von IonQs Netzwerk-Durchbruch über SuperQs souveräne Strategie bis hin zur institutionellen Unterstützung für D-Wave - der Wettlauf um kommerzielle Relevanz nimmt Fahrt auf

Eine Branche an der Schwelle zur praktischen Anwendung

Quantencomputing nähert sich einem entscheidenden Wendepunkt. Seit Jahrzehnten verspricht das Feld transformative Rechenleistung, hatte jedoch Schwierigkeiten, theoretische Fortschritte in skalierbare Geschäftsmodelle zu überführen. Diese Dynamik beginnt sich nun zu verändern. Branchenführer wie IBM und Google verfeinern weiterhin Architekturen auf Basis von Qubits - Einheiten, die mehrere Zustände gleichzeitig darstellen können - während eine neue Generation von Unternehmen daran arbeitet, die Technologie zu kommerzialisieren.

Der Vergleich mit künstlicher Intelligenz drängt sich zunehmend auf. Neuronale Netze existierten jahrzehntelang, bevor Daten, Hardware und Architektur zusammenkamen und Anwendungen wie ChatGPT ermöglichten. Quantencomputing scheint sich nun einer ähnlichen Konvergenz zu nähern - wenn auch mit eigenen technischen und wirtschaftlichen Einschränkungen.

Vom physikalischen Experiment zur wirtschaftlichen Triebkraft

Der grundlegende Reiz des Quantencomputings liegt in seiner Fähigkeit, Probleme zu lösen, die klassische Systeme überfordern. Herkömmliche Chips verarbeiten binäre Bits sequenziell. Quantensysteme hingegen können viele Möglichkeiten gleichzeitig erkunden. Das macht sie besonders geeignet für Optimierungsprobleme, Molekülsimulationen und Kryptografie.

Die Auswirkungen sind weitreichend. Die Wirkstoffforschung etwa ist nach wie vor kostspielig und unsicher, wobei Pharmaunternehmen rund ein Fünftel ihrer Einnahmen in Forschung investieren. Ein funktionierender Quantenvorteil könnte diese Gleichung verändern, Zeit und Kosten reduzieren. Gleichzeitig bringt die Technologie Risiken mit sich, insbesondere in der Cybersicherheit, wo leistungsfähige Systeme heutige Verschlüsselung obsolet machen könnten.

IonQ treibt die vernetzte Zukunft voran

Unter den aufstrebenden Akteuren hat IonQ (ISIN: US46222L1089) mit einer Reihe jüngster Meilensteine die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich gezogen. Die Auswahl für ein DARPA-Programm unterstreicht die wachsende Rolle des Unternehmens in der nationalen Sicherheitsinfrastruktur, insbesondere bei der Entwicklung von Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen verschiedenen Quantensystemen.

Bemerkenswert ist zudem der Nachweis, dass sich separate Quantencomputer über photonische Verbindungen koppeln lassen. Dieser Fortschritt wird als "Ethernet-Moment" des Quantencomputings beschrieben. Anstatt auf eine einzelne, immer komplexere Maschine zu setzen, ermöglicht dieser Ansatz die Skalierung über modulare, vernetzte Systeme.

Diese Architektur könnte sich als entscheidend erweisen. Sie umgeht einige der technischen Hürden beim Bau großer, monolithischer Prozessoren. Dennoch bleibt der Markt vorsichtig. Trotz jüngster Kursgewinne bestehen weiterhin Bewertungsbedenken, was die Unsicherheit über den Zeitrahmen der Kommerzialisierung widerspiegelt.

D-Wave zwischen Volatilität und institutionellem Vertrauen

D-Wave Quantum (ISIN: US26740W1099) zeigt ein anderes Bild - geprägt von Volatilität, aber auch wachsendem institutionellen Vertrauen. Der Aktienkurs schwankt deutlich, während große Investoren ihre Positionen ausbauen. Institutionelle Anleger halten inzwischen mehr als 40%, was darauf hindeutet, dass professionelle Investoren trotz kurzfristiger Turbulenzen langfristiges Potenzial sehen.

Operativ sendet das Unternehmen gemischte Signale. Das Umsatzwachstum ist stark, gleichzeitig bleiben die Verluste hoch. Positiv ist die wachsende Pipeline an Aufträgen, die auf steigendes kommerzielles Interesse hinweist. Analysten bleiben gespalten und wägen Wachstumsperspektiven gegen Risiken bei Umsetzung und Profitabilität ab.

Die Entwicklung von D-Wave verdeutlicht eine grundlegende Realität der Branche: Fortschritt verläuft ungleichmäßig. Durchbrüche und Rückschläge treten oft gleichzeitig auf und führen zu starken Marktschwankungen sowie unterschiedlichen Einschätzungen unter Investoren.

SuperQ adressiert die Infrastrukturlücke

Während sich ein Großteil der Branche auf Hardware konzentriert, positioniert sich SuperQ Quantum (ISIN: CA86848C1086) auf einer anderen Ebene. Die kürzlich vorgestellte Sovereign Hybrid-Cloud-Infrastruktur signalisiert eine strategische Ausrichtung auf sichere, lokal kontrollierte Rechenumgebungen.

Dieser Ansatz greift eine wachsende Sorge von Unternehmen und Regierungen auf: Datensouveränität. Mit zunehmenden Fortschritten im Quantencomputing steigt auch das Risiko sogenannter "Harvest now, decrypt later"-Angriffe, bei denen verschlüsselte Daten heute gespeichert werden, um sie künftig entschlüsseln zu können. SuperQs Infrastruktur zielt darauf ab, dieses Risiko zu begrenzen, indem sensible Berechnungen innerhalb kontrollierter Rechtsräume verbleiben.

"Der Start von ChatQLM hat gezeigt, dass die Welt bereit ist für eine Quantenschnittstelle; unsere souveräne Infrastruktur zeigt, dass die Welt bereit ist für Quantensicherheit", sagte CEO Dr. Muhammad Khan.

Durch die Kombination von Quanten- und klassischen Systemen mit Post-Quantum-Kryptografie versucht SuperQ, die Lücke zwischen Experiment und Unternehmenseinsatz zu schließen. Der Fokus auf lokale "Super Hub"-Knoten und On-Premise-Lösungen entspricht zunehmenden regulatorischen und geopolitischen Anforderungen an Datenkontrolle.

Die Herausforderung der Kommerzialisierung bleibt

Trotz technischer Fortschritte bleibt der Weg zu nachhaltigen Einnahmen unklar. Viele Unternehmen sind weiterhin stark von staatlichen Aufträgen abhängig, während die Durchdringung des Privatsektors begrenzt ist. Branchenweit bleiben operative Verluste hoch, was die Kosten intensiver Forschung und den Mangel an spezialisierten Fachkräften widerspiegelt.

Auch die Finanzierung ist anspruchsvoll. Einige Unternehmen haben über SPACs Zugang zu den Kapitalmärkten erhalten, doch dieser Weg hat sich als volatil erwiesen. Hohe Rückgaben von Investoren und schwankende Bewertungen verdeutlichen die Zurückhaltung am Markt.

Im Gegensatz zu Biotechnologie oder künstlicher Intelligenz fehlt dem Quantencomputing bislang eine klare Zwischenphase der Monetarisierung. Eine breit etablierte Anwendung mit unmittelbarem kommerziellem Nutzen existiert noch nicht.

Ein geopolitischer und technologischer Wettlauf

Regierungen prägen zunehmend die Entwicklung der Branche. Mehr als 30 Länder haben nationale Quantenstrategien aufgelegt und erkennen sowohl das wirtschaftliche Potenzial als auch die sicherheitspolitischen Risiken. Exportkontrollen und staatliche Förderprogramme nehmen zu und unterstreichen die strategische Bedeutung der Technologie.

Dieses Umfeld schafft Chancen, aber auch Komplexität. Unternehmen, die sich an nationalen Prioritäten ausrichten - etwa durch Verteidigungsprojekte oder souveräne Infrastrukturen - könnten Vorteile erlangen. Gleichzeitig könnte geopolitische Fragmentierung beeinflussen, wie und wo Quantensysteme eingesetzt werden.

Warten auf den Durchbruch

Der "ChatGPT-Moment" des Quantencomputings steht noch aus, doch die Grundlagen werden gelegt. IonQs Fortschritte bei Netzwerken, die institutionelle Unterstützung für D-Wave und SuperQs Infrastrukturstrategie zeigen unterschiedliche Wege zur Kommerzialisierung.

Die Branche befindet sich weiterhin im Übergang. Technische Hürden bestehen fort, und Geschäftsmodelle entwickeln sich erst. Doch die Richtung wird klarer. Mit verbesserten Hardwarelösungen und konkreteren Anwendungsfällen rückt der Nachweis realer Wirtschaftlichkeit näher.

Wenn dieser Moment kommt, wird er wahrscheinlich nicht durch einen einzelnen Durchbruch ausgelöst. Vielmehr dürfte er aus dem Zusammenspiel von Technologien, Geschäftsmodellen und Infrastruktur entstehen - und Quantencomputing von einer wissenschaftlichen Vision in eine wirtschaftliche Realität überführen.

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Quellen:

https://www.superq.co/news/superq-quantum-unveils-sovereign-by-design-

https://www.reuters.com/commentary/breakingviews/quantum-computing-awaits-its-chatgpt-moment-2026-04-28/

https://www.webull.com/news/13652163673261056

https://invezz.com/news/2026/04/14/ionq-stock-soars-on-two-announcements-but-valuation-risks-remain/

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/d-wave-attracts-institutional-heavyweights-as-quantum-sector-volatility/69255333

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SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

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