Wolframpreis steigt - wie stark profitieren Almonty und American Tungsten & Antimony?

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Strukturelle Defizite und Verteidigungsnachfrage verändern einen lange übersehenen Markt für kritische Mineralien

Ein Durchbruchsjahr für ein Nischenmetall

Wolfram hat sich still und leise zum bestperformenden Rohstoff des Jahres 2026 entwickelt. Die Preise sind angesichts eines sich verknappenden Angebots und eines starken Anstiegs der strategischen Nachfrage auf Rekordniveau gestiegen. Die APT-Preise in Rotterdam liegen derzeit bei etwa 3.185 US-Dollar pro Tonne - ein Anstieg von 350% seit Jahresbeginn und nahezu eine Verzehnfachung innerhalb der letzten zwölf Monate.

Diese Rally spiegelt einen tiefergehenden Wandel wider. Einst als zyklischer Industriestoff betrachtet, wird Wolfram heute zunehmend aus einer geopolitischen Perspektive bewertet - getrieben durch seine zentrale Rolle in Verteidigungssystemen, der Luft- und Raumfahrt sowie in der Hochleistungsfertigung.

Diese Neubewertung zieht Kapital und politische Aufmerksamkeit in einen Markt, der lange durch Intransparenz und eine geringe Beteiligung westlicher Akteure geprägt war.

Politischer Druck trifft auf begrenztes Angebot

Im Zentrum der aktuellen Marktverwerfungen steht die Dominanz Chinas, das rund 80% der weltweiten Wolframproduktion kontrolliert. Exportbeschränkungen aus Peking sowie geplante US-Importrestriktionen für chinesisches Wolfram im Verteidigungsbereich ab 2027 beschleunigen den Aufbau alternativer Lieferketten.

Zudem sichern sich Regierungen strategische Lagerbestände, was die Nachfrage weiter erhöht. Analysten von Canaccord Genuity sehen in diesen Faktoren zusammen mit einer dünnen Projektpipeline anhaltende strukturelle Defizite.

Prognosen zufolge könnte die Wolframnachfrage bis 2035 um nahezu 50% steigen, während das Angebot aufgrund von Genehmigungshürden, Finanzierungsproblemen und langen Entwicklungszeiten begrenzt bleibt.

Defizite schaffen neue Chancen

In Rohstoffmärkten führen anhaltende Defizite meist nicht nur zu höheren Preisen, sondern auch zu einer Neubewertung der Unternehmen, die diese Rohstoffe liefern. Steigende Preise verbessern die Wirtschaftlichkeit von Projekten und verkürzen Entwicklungszeiten, wodurch Finanzierungsquellen erschlossen werden, die zuvor nicht zugänglich waren.

Dies zeigt sich nun deutlich im Wolframsektor, wo sowohl etablierte Produzenten als auch aufstrebende Entwickler ihre Strategien neu ausrichten, um vom Aufwärtstrend zu profitieren.

Der entscheidende Faktor ist nicht mehr nur die Qualität der Lagerstätten, sondern die Fähigkeit, Lieferungen in westlich orientierte Märkte sicherzustellen - dort, wo politische Unterstützung und Endkundennachfrage zusammenkommen.

Almonty schließt eine strategische Lücke

Unter den Produzenten hat sich Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) als zentraler Akteur in der sich wandelnden Wolframlandschaft etabliert. Das Unternehmen nutzt den Preisanstieg, um seine "Korean Trinity"-Strategie voranzutreiben, deren Kern die Sangdong-Mine in Südkorea bildet.

Nach der Inbetriebnahme plant Almonty eine Verdopplung der Verarbeitungskapazität auf 1,2 Millionen Tonnen bis 2027. Diese Expansion wird durch eine vertikale Integration ergänzt, darunter eine Anlage zur Wolframoxidproduktion sowie ein benachbartes Molybdänprojekt, um eine vollständig integrierte, von China unabhängige Lieferkette aufzubauen.

Das Timing ist bemerkenswert: Angesichts strengerer US-Beschaffungsregeln im Verteidigungsbereich positioniert sich Almonty als wichtiger Lieferant für westliche Märkte. Maßnahmen zur Ausrichtung von Logistik und Betrieb auf US-Verteidigungsanforderungen - einschließlich der Besetzung von Führungspositionen mit militärischer Erfahrung - unterstreichen diese strategische Ausrichtung.

Finanziell profitiert das Unternehmen bereits von der Preisentwicklung. Das Umsatzwachstum beschleunigt sich dank deutlich gestiegener realisierter Wolframpreise, während eine solide Liquiditätsposition die Umsetzung der Expansionspläne unterstützt.

Die größte Herausforderung bleibt die Umsetzung: Die Erreichung der Kapazitätsziele und die Weiterentwicklung der US-Projekte, darunter Browns Lake in Montana, sind entscheidend für die weitere Dynamik.

Juniors rücken stärker in den Fokus

Während Produzenten wie Almonty das Rückgrat des neuen Angebots bilden, gelten kleinere Entwickler zunehmend als entscheidend, um die wachsende Angebotslücke zu schließen.

Die jüngste Analyse von Canaccord Genuity zeigt eine steigende Investorenpräferenz für Projekte mit kurzfristigem Produktionspotenzial in westlichen Jurisdiktionen. Faktoren wie bestehende Infrastruktur, Fortschritte im Genehmigungsprozess und Zugang zu staatlicher Förderung gewinnen an Bedeutung.

In diesem Umfeld gewinnt American Tungsten & Antimony (ISIN: AU0000445603) zunehmend Aufmerksamkeit, da das Unternehmen seine Strategie eng an US-politische Prioritäten anpasst.

American Tungsten & Antimony baut eine heimische Basis auf

Das Portfolio des Unternehmens umfasst Projekte in Utah und Nevada mit Fokus auf die Entwicklung von Wolfram- und Antimonvorkommen in den USA. Das Hub-and-Spoke-Modell - mit einem Verarbeitungszentrum am Dutch Mountain - bietet die Möglichkeit, regionale Produktion zu bündeln.

Ein wesentlicher Vorteil: Das Dutch-Mountain-Projekt verfügt bereits über eine bestehende Aufbereitungsanlage, die derzeit modernisiert wird. Dies ermöglicht einen schnelleren Produktionsstart bei gleichzeitig geringeren Investitionskosten im Vergleich zu Greenfield-Projekten.

Parallel laufende Explorationsprogramme, etwa bei Fraction Lode und Tennessee Mountain, sollen dieses Zentrum langfristig speisen und ein skalierbares Betriebsmodell unterstützen.

Direkte Anbindung an Verteidigungs-Lieferketten

Über seine Projekte hinaus verschafft die Integration von American Tungsten & Antimony in US-Verteidigungsstrukturen dem Unternehmen eine zusätzliche strategische Dimension. Die Aufnahme in das U.S. Defense Industrial Base Consortium eröffnet direkten Zugang zu staatlich unterstützten Lieferketteninitiativen und Förderprogrammen.

Diese Plattform hat bereits Finanzierungen in Höhe von mehreren hundert Millionen US-Dollar ermöglicht und zeigt das Ausmaß der politischen Unterstützung für heimische Projekte im Bereich kritischer Rohstoffe.

Für American Tungsten & Antimony bedeutet dies nicht nur mehr Finanzierungsoptionen, sondern auch eine Positionierung innerhalb neuer Beschaffungsstrukturen, die eng mit nationalen Sicherheitsinteressen verknüpft sind.

Ein Markt im strukturellen Wandel

Die Wolfram-Rally geht inzwischen über reine Preisbewegungen hinaus. Sie spiegelt eine grundlegende Neuausrichtung wider, wie kritische Rohstoffe gefördert, finanziert und genutzt werden.

Produzenten wie Almonty Industries skalieren ihre Aktivitäten in einen zunehmend angespannten Markt hinein und nutzen das Preisumfeld für beschleunigtes Wachstum und Integration. Gleichzeitig positionieren sich Entwickler wie American Tungsten & Antimony gezielt in strategisch wichtigen, heimischen Lieferketten.

Angesichts anhaltender Defizite und wachsender politischer Unterstützung dürfte sich diese Entwicklung fortsetzen - mit weitreichenden Auswirkungen auf Wettbewerb und Investmentchancen im Sektor

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Quelle:

https://stockhead.com.au/resources/stronger-for-longer-pricing-sets-up-tungsten-juniors-for-development/

Almonty Industries Capitalizes on Tungsten Price Surge to Fuel Expansion - Stocks Today

https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/AT4/03081988.pdf

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American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000445603

WKN: A41XT2

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Enthaltene Werte: CA0203987072,AU0000445603