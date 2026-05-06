Geopolitische Spannungen wie der jüngste Iran-Konflikt treiben die Ölpreise in die Höhe. Davon profitieren vor allem BP und Shell mit satten Cashflows. Doch die Branche wandelt sich: Millionen längst verlassener Bohrlöcher lecken Methan, ein aggressives Treibhausgas. Das schafft einen neuen, äußerst lukrativen Markt für Spezialisten. Zefiro Methane konzentriert sich auf das professionelle Abdichten dieser Altlasten. Während BP und Shell die finanzielle und regulatorische Verantwortung tragen, übernehmen spezialisierte, agile Dienstleister die operative Umsetzung. Genau an dieser Schnittstelle von fossiler Wertschöpfung und Umweltmanagement agieren heute BP, Zefiro Methane und Shell.Den vollständigen Artikel lesen ...
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