Der veröffentlichte Gesetzesentwurf stellt einen wichtigen regulatorischen Meilenstein für 123fahrschule (123fs) dar und erhöht die Transparenz über die geplante Reform der Fahrschulen, die für Januar 2027 angestrebt wird. Zentrale Elemente, darunter digitale Theorieausbildung, der Wegfall von Präsenzpflichten im Unterricht, eine breitere Nutzung von Simulatoren und kompetenzbasierte Ausbildung, stimmen eng mit der bestehenden Plattform und dem Geschäftsmodell von 123fs überein. Die Reform würde eine asset-light Expansion ohne verpflichtende Klassenzimmer unterstützen, den adressierbaren Markt des Unternehmens über lokale Filialnetzwerke hinaus erweitern und die Wirtschaftlichkeit der Simulatoren verbessern. Die Tochtergesellschaft FahrerWerk von 123fs könnte ebenfalls von digitalen und hybriden Ausbildungsformaten für Lehrkräfte profitieren. Die endgültige Umsetzung und Skalierung bleiben entscheidende Erfolgsfaktoren, jedoch unterstützt der Entwurf eindeutig das Investitionsargument für 123fs. Wir bestätigen die Kaufempfehlung (BUY) mit einem unveränderten Kursziel (PT) von 5,20 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/123fahrschule-se
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