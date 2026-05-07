Die Goldpreise haben sich zuletzt wieder erholen können. Dies half auch dem Best of Gold Miners Index, in dem aktuell neun stark positionierte Goldproduzenten wie etwa Barrick Mining, Newmont oder Agnico Eagle Mines vertreten sind, nach oben. Agnico und Kinross hatten indes kürzlich jeweils starke Zahlen vorgelegt. So meldete Agnico Eagle Mines für das erste Quartal 2026 einen Rekordgewinn. Dieser belief sich auf 1,71 Milliarden Dollar beziehungsweise 3,41 Dollar pro Aktie. Im Vorjahreszeitraum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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