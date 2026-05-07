AMG Critical Materials startet überraschend stark ins Geschäftsjahr 2026 und liefert deutlich bessere Zahlen als vom Markt erwartet. Besonders der optimistische Ausblick für das zweite Quartal dürfte bei Investoren für Aufmerksamkeit sorgen. Nachdem das Unternehmen zuletzt selbst noch von einem schwächeren Quartalsverlauf ausgegangen war, zeigt sich nun: Die operative Dynamik bei Lithium und Vanadium entwickelt sich deutlich robuster als angenommen. EBITDA schlägt Analystenerwartungen Das operative EBITDA lag im ersten Quartal 2026 bei 44 Mio. US-Dollar und übertraf damit sowohl den Analystenkonsens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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