Elisa plant, das EXS1610 All-PON-Rack von Vecima in seinem gesamten Versorgungsgebiet in Estland zu installieren und damit auf seiner bestehenden Vecima-PON-Infrastruktur aufzubauen

Das 16-Port-EXS1610-All-PON-Modul unterstützt eine Vielzahl von PON-Standards, darunter GPON, XGS-PON und 10G-EPON

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) gab heute bekannt, dass der führende Telekommunikationsanbieter Elisa das Entra EXS1610 All-PON-Shelf von Vecima für 10G-Fiber-to-the-Home-Dienste (FTTH) für seine Kunden in Estland eingesetzt hat.

Das EXS1610 von Vecima unterstützt zahlreiche Einsatzszenarien, darunter Neuanlagen, gezielte Modernisierungen bestehender Anlagen, Edge-Ausbauten in ländlichen Gebieten, den Ausbau von Hybrid-Glasfaser-Koaxial-Netzen (HFC), die Erweiterung des Versorgungsgebiets und die Zusammenlegung von Knotenpunkten.

Dank seiner kompakten Stellfläche lassen sich die Betriebskosten senken, und Betreiber können die Lösung überall einsetzen für maximale Flexibilität, beispielsweise in Rechenzentren, abgelegenen Schaltschränken, der Kopfstation und Mehrfamilienhäusern.

Das Entra EXS1610 All-PON-Rack bietet folgende Merkmale:

16 x PON-Ports: 10G-EPON, XGS-PON und Combo-Ports (XGS-PON und GPON)

Temperaturbeständig für den Einsatz im Außenbereich

Interoperabilität von optischen Netzwerkanschlussgeräten (ONT) verschiedener Hersteller

Uplink-Optik: 2 x 100/40G und 2 x 25/10G mit umfassender Unterstützung für Optikmodule von Drittanbietern

300 mm Tiefe, ausgelegt für ETSI-Racks

1+1-Redundanz durch Wechsel- oder Gleichstromversorgung

"Vecima ist der einzige Anbieter eines speziell entwickelten 16-Port-10G-EPON-Einschubs mit einer Höhe von einer HE, der dieselbe Software nutzt wie die weltweit marktführende Entra SF-4X Remote Optical Line Terminal (R-OLT)-Plattform", sagte Vijay Raman, Vice President of Fiber Access Product Line Management bei Vecima. Betreiber können sich darauf verlassen, dass das EXS1610 vom ersten Tag an für den Masseneinsatz bereit ist.

Laut der Dell'Oro Group ist Vecima weltweit umsatzstärkster Anbieter von Remote-OLT-Geräten, die es Breitbandanbietern ermöglichen, 10G-FTTH-Dienste anzubieten, darunter das EXS1610 All-PON-Shelf. Darüber hinaus unterstützt der Entra SF-4X der weltweit am häufigsten eingesetzte Remote-OLT gleichzeitig 50G-ITU-PON sowie 10G-EPON oder XGS-PON am selben Port, was für maximalen Investitionsschutz und eine vereinfachte Migration auf Next-Gen-PON sorgt. Weitere Informationen finden Sie unter vecima.com/broadband-access/exs1610.

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Über Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ist führend bei der globalen Entwicklung hin zu inhaltsreichen Multigigabit-Netzwerken der Zukunft. Unsere talentierten Mitarbeiter liefern zukunftsfähige Software, Dienste und integrierte Plattformen, die Breitband- und Video-Streaming-Netzwerke versorgen, Transporte überwachen und verwalten und Erlebnisse in Privathaushalten, Unternehmen und überall dort, wo Menschen miteinander in Kontakt kommen, transformieren. Wir helfen unseren Kunden, ihre Netzwerke mit cloudbasierten Lösungen weiterzuentwickeln, die ihren Abonnenten bahnbrechende Geschwindigkeit, hervorragende Videoqualität und spannende neue Dienste bieten. In der Konnektivität steckt Macht sie ermöglicht Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften, zu wachsen und zu gedeihen. Weitere Informationen finden Sie unter vecima.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die Geschäftsstrategien und -ziele von Vecima sowie die erwarteten Vorteile, Leistungen, Fähigkeiten, Verfügbarkeit oder Einführung der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens. Derartige Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Vecima übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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