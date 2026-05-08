Nach zuletzt zwei Gewinntagen hat der DAX am Donnerstag Federn lassen müssen. Er ging am Ende mit einem Minus von gut einem Prozent bei 24.663,61 Zählern aus dem Handel. Und auch der Start in den letzten Handelstag der Woche sieht schwächer aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,8 Prozent tiefer auf 24.471 Zähler.Zölle und insbesondere weitere der Krieg im Iran bleiben bestimmende Themen. Wie es zuletzt hieß, haben sich die USA und der Iran trotz Waffenruhe in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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