Frankfurt - Die Commerzbank will mit einem weiteren Stellenabbau und steigenden Gewinnen Investoren von ihrer eigenständigen Zukunft überzeugen und eine feindliche Übernahme durch die Unicredit abwenden. Bis 2030 werden konzernweit etwa 3.000 weitere Vollzeitstellen gestrichen, wie der Dax-Konzern in Frankfurt mitteilte. Mit Blick auf das Übernahmeangebot der Unicredit vom Dienstag argumentiert die Commerzbank, die Pläne der Italiener würden zu einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab