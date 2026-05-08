AMG Critical Materials gehört zu den Profiteuren struktureller Trends wie Elektrifizierung, Dekarbonisierung und geopolitischer Neuordnung von Lieferketten. Das in Amsterdam ansässige Unternehmen ist allerdings kein klassisches Rohstoffunternehmen, sondern kombiniert die Aufarbeitung von ausgewählten kritischen Metallen mit Recycling und spezialisiertem Engineering. In Deutschland ist AMG noch kaum bekannt. Im Gespräch mit DER AKTIONÄR erläutert CEO Heinz Schimmelbusch die Besonderheit des Geschäfts, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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