Für seine eigenentwickelte lithiumfreie Batterie-Technologie hat das Startup CMBlu einen Rahmenvertrag mit Uniper zur Versorgung von Rechenzentren vereinbart. Außerdem haben Investoren weiteres Kapital zugeschossen. Das in Alzenau ansässige Batterie-Startup CMBlu hat einen Rahmenvertrag mit Uniper zur Lieferung eigen entwickelter Redox-Flow-Batterien geschlossen. Nach Mitteilung des Unternehmens geht es dabei um die proprietäre "SolidFlow"-Technologie. Dabei handele es sich um einem lithiumfreien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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