Alphabet zündet ein Kursfeuerwerk und rückt Nvidia gefährlich nahe. Der einstige KI-Nachzügler könnte bald zum wertvollsten Konzern der Welt aufsteigen - doch die Rally hat ihren Preis. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,2 Billionen US-Dollar hat Nvidia zuletzt wieder die Spitzenposition unter den wertvollsten Unternehmen behauptet - doch der Abstand zu Alphabet schmilzt rasant. Der Google-Mutterkonzern kommt bereits auf 4,8 Billionen US-Dollar und hat in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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