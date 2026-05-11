Während Europa Milliarden in neue Ladeinfrastruktur und Stromnetze pumpt, beginnt sich im globalen Automarkt ein brutaler Verdrängungswettbewerb zu entfalten. Volkswagen kämpft um seine industrielle Vormachtstellung, während BYD mit aggressiven Preisen und enormer Fertigungstiefe immer stärker nach Europa drängt und NIO die Premiumklasse attackiert. Gleichzeitig explodiert mit jedem zusätzlichen Elektrofahrzeug der Bedarf an strategischen Metallen, deren Versorgungsketten geopolitisch zunehmend unter Druck geraten. Genau hier könnte Strategic Resources plötzlich in den Fokus rücken, denn westliche Industrien suchen händeringend nach sicheren Rohstoffquellen außerhalb Chinas. Der Nahost-Konflikt und Ölpreise nahe der Marke von 100 USD wirken dabei wie ein Brandbeschleuniger für alternative Antriebe und verschärfen zugleich die Nervosität an den Rohstoffmärkten. Für Anleger beginnt damit eine Phase, in der nicht mehr allein Autobauer die Gewinner der Mobilitätswende sein dürften, sondern vor allem jene Unternehmen, die Zugang zu den kritischen Metallen der nächsten industriellen Revolution besitzen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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