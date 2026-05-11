Anzeige
Mehr »
Montag, 11.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Kupfer-Junior startet Bohrung: Ramp Metals stieg von 0,15 auf 1,80 CAD - zieht dieser Nachbar jetzt nach?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker-Symbol: INL
Tradegate
08.05.26 | 21:59
105,94 Euro
-0,08 % -0,08
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
INTEL CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INTEL CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
105,84105,9810.05.
106,18106,3808.05.
zukunftsbilanzen.de
11.05.2026 06:46 Uhr
84 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Börsen- und Kurs-Beben! Intel explodiert, Rheinmetall stürzt - Rettet Globex Mining jetzt die westliche Verteidigung?

Die Welt steht Kopf, und an der Börse werden gerade die Karten für ein neues Zeitalter gemischt. Während Politiker noch über Souveränität debattieren, schaffen drei Konzerne bereits vollendete Tatsachen. Es geht um mehr als nur Kurse. Es geht um die Vorherrschaft in einer Welt, die sich radikal vom Osten abwendet. Intel, als Halbleiter-Riese, feiert ein historisches Comeback durch einen Mega-Deal. Rheinmetall, der Rüstungskonzern, kämpft trotz voller Auftragsbücher mit einem Kurs-Drama. Und mittendrin agiert ein kleinerer Player, der die lebensnotwendigen Rohstoffe für beide kontrolliert. Intel, Rheinmetall und Globex Mining bilden möglicherweise eine Schicksalsgemeinschaft, die so bisher kaum jemand auf dem Schirm hatte. Wer diese Zusammenhänge versteht, blickt in die Zukunft der westlichen Industriemacht. Es ist ein hochgefährliches, aber auch hochprofitables Spiel zwischen Rüstung, Technologie und den Schätzen der Erde. Lesen Sie jetzt, warum diese drei Werte Ihr Depot entweder sprengen oder vergolden könnten.

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 zukunftsbilanzen.de
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.