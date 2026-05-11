Am Dienstag prasseln Quartalszahlen, Hauptversammlungen und brisante Konjunkturdaten gleichzeitig auf die Märkte ein - Anleger sollten wach bleiben.Dieser Dienstag verlangt Anlegern volle Aufmerksamkeit: Mit Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Thyssenkrupp und Uniper öffnen gleich fünf deutsche Schwergewichte ihre Quartalsbücher, flankiert von Vodafone und Imperial Brands aus London. Parallel laden Rheinmetall, Lufthansa, BNP Paribas und Thales ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de