© Foto: DALL-EDie Telekom rückt in ein neues Feld vor: Sicherheitstechnik. Zusammen mit Rheinmetall möchte der Konzern eine Drohnenabwehr für zivile Objekte entwickeln. Kurz vor den Zahlen bietet die Aktie ein neues Zukunftsthema. Morgen am 13.05 veröffentlicht die Deutsche Telekom ihre Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Zuvor sorgt der Bonner DAX-Konzern aber noch mit einer anderen Nachricht für Aufsehen. Zusammen mit Rheinmetall möchte die Telekom ein Drohnen-Abwehr-System für zivile Objekte entwickeln. Damit rücken kurz vor den Quartalszahlen drei Punkte ins Blickfeld der Anleger: die Kooperation mit Rheinmetall, die Fusionspläne mit der US-Tochter und die Entwicklung des …Den vollständigen Artikel lesen
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