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Ex-PUMA Chef wird BOGNER CEO



12.05.2026 / 09:45 CET/CEST

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Ex-PUMA Chef wird BOGNER CEO Arne Freundt wird BOGNER ab dem 1. Juni 2026 als CEO führen

Freundt war zuletzt CEO von PUMA und bringt tiefe Expertise im internationalen Sport- und Lifestylemarkt mit

Im Fokus stehen das Wachstum der Luxusmarke BOGNER sowie die weitere Internationalisierung München, den 12. Mai 2026 - Die größte deutsche Luxusmarke Willy Bogner GmbH ("BOGNER") hat Arne Freundt als neuen Chief Executive Officer (CEO) gewonnen. Freundt wird seine Tätigkeit am 1. Juni 2026 aufnehmen und in Zusammenarbeit mit dem bestehenden Management die zukünftige Ausrichtung der Firma BOGNER verantworten. Freundt war 14 Jahre bei der PUMA SE und in seiner letzten Funktion CEO der Gruppe. Zuvor verantwortete er bei PUMA verschiedene globale Geschäftsbereiche - unter anderem als Chief Commercial Officer (CCO) sowie als Managing Director der größten Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika). Die Neubesetzung der Position erfolgt im Zuge der Übernahme der Mehrheit der Anteile an BOGNER durch die Katjes Quiet Luxury GmbH im September 2025. Im Vorfeld der Transaktion war die CEO-Position vakant und sollte plangemäß in der neuen Eigentümerstruktur wieder besetzt werden. "Wir haben mit Arne Freundt einen der erfahrensten Sport- und Lifestyle Experten in Europa gewinnen können. Seine langjährige Erfahrung auf Vorstands- und Geschäftsführungsebene kombiniert mit seiner tiefen globalen Vertriebsexpertise bei PUMA sind der perfekte Match für das große Wachstum, das wir mit der Luxusmarke BOGNER international anstreben", so Bastian Fassin, Vorsitzender des Beirats von BOGNER. "BOGNER ist eine ikonische Luxusmarke mit einer einzigartigen alpinen Heritage, die für elegante Sportlichkeit und höchste Qualität steht", so Arne Freundt. "Ich freue mich darauf, ab dem 1. Juni 2026 das nächste Kapitel der Marke mit zu gestalten und ihre Relevanz als globale Luxusmarke weiter auszubauen."

PRESSEKONTAKT



Sabrina Schlisch-Hoffmann

BOGNER Corporate Communications

M +49 151 22893310

E s.schlisch-hoffmann@bogner.com



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