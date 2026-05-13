© Foto: Thiago Prudencio/DAX via ZUMA Press Wire/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:55 Uhr, Deutschland: Bertrandt AG, Q1-Zahlen und Capital Market Day 07:00 Uhr, Deutschland: Brenntag, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Tui, Q2-Zahlen (8.00 Pk) 07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen (10.00 Pk) 07:00 Uhr, Deutschland: Eon, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Allianz, Q1-Zahlen (9.30 Pk, 14.30 Analystenkonferenz) 07:00 Uhr, Deutschland: Ceconomy, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Siemens, Q2-Zahlen (8.00 Bilanz-Pk, 9.30 Analystenkonferenz) 07:00 Uhr, Deutschland: LEG Immobilien, Q1-Zahlen 07:00 …Den vollständigen Artikel lesen
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