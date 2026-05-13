Die Allianz hat im ersten Quartal erneut bewiesen, warum sie zu den verlässlichsten Qualitätswerten im DAX gehört. Der Versicherungsriese hat die ambitionierten Erwartungen erfüllt - und in wichtigen Punkten sogar klar übertroffen. Die Aktie reagiert am Mittwoch leicht positiv. Zu Recht?Das Wichtigste kurz und knapp• Die Allianz hat im ersten Quartal die Erwartungen beim operativen Ergebnis teilweise klar übertroffen. • Besonders stark: Die wichtige Combined Ratio verbesserte sich auf 91,0 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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