Der X-DAX signalisiert rund eine Stunde vor dem Börsenstart ein Plus von 0,8 Prozent auf 24.146 Punkte für den deutschen Leitindex. In der vergangenen Woche noch hatten Hoffnungen auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran den DAX mit etwas über 25.150 Punkten auf den höchsten Stand seit Beginn des Iran-Kriegs getrieben. Mit deren Verflüchtigung hatten sich auch die Erholungsgewinne wieder aufgelöst.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.(Mit Material von dpa-AFX)Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär