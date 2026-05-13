Die Rally bei den Chipwerten geht weiter - und Jenoptik bleibt einer der größten Gewinner. Nachdem die Aktie gestern nach starken Quartalszahlen bereits auf ein Rekordhoch gesprungen war, legte das Papier heute nochmals kräftig zu. Begleitet wird die Rally von positiven Analystenstimmen.AKTIONÄR-Leser wissen: Jenoptik ist mit einem deutlichen Gewinnplus ins Geschäftsjahr 2026 gestartet. Der Technologiekonzern, der seit vielen Jahren optische, optoelektronische und mikrooptische Komponenten für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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