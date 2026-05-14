Freenet zählt am heutigen Donnerstagmorgen zu den stärksten Verlierern auf dem Frankfurter Kurszettel. Doch keine Sorge. Die Hauptversammlung hat am Mittwoch die Rekordausschüttung von 2,07 Euro je Aktie beschlossen - der Dividendenabschlag wird heute vorgenommen. Wer seit der DER-AKTIONÄR-Empfehlung vor rund 6 Wochen dabei ist, hat zwar keinen Kursgewinn erzielt, bekommt dafür aber eine Dividendenrendite von 7,5 Prozent. Für Neueinsteiger bietet sich eine neue Chance.Freenet bewegt sich nun schon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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