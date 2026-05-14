Es könnte wieder ein guter Tag für den DAX werden. Denn der deutsche Leitindex dürfte mit leichten Gewinnen in den Feiertagshandel starten. Der X-DAX signalisierte für den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Börsenstart ein Plus von 0,5 Prozent auf 24.257 Punkte. Damit würde sich der Index über der 200-Tage-Durchschnittslinie halten. Die Marktteilnehmer blicken weiterhin gespannt auf den Besuch von US-Präsident Donald Trump in China. Dort haben sich beide Seiten mit betont freundlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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