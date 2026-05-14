Das ist natürlich kein schöner Anblick: Die Aktie des Münchner Autobauers BMW gibt im vorbörslichen Handel kräftig nach. So verbilligen sich die Anteilscheine des DAX-Konzerns aktuell um knapp fünf Prozent. Allerdings besteht für die Anteilseigner deshalb kein Grund zu erhöhter Sorge, sondern eher zum Händereiben.Schließlich liegt das heutige Minus lediglich am Dividendenabschlag, der wie üblich am Tag nach der Hauptversammlung vorgenommen wird. So können sich die Anteilseigner des DAX-Unternehmens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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