Die Rallye bei Gold, Silber und Kupfer läuft auf Hochtouren - und ein Unternehmen scheint davon aktuell besonders stark zu profitieren: Versamet Royalties. Die Aktie hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Performance hingelegt, neue Höchststände markiert und sich zunehmend als ernstzunehmender Wachstumswert im Royalty-Sektor etabliert. Rückenwind kommt dabei gleich von mehreren Seiten. Operative Dynamik nimmt massiv Fahrt auf Fundamental ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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